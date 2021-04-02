В США заявили об использовании Россией «Спутника V» для геополитических целей

В Исследовательской службе конгресса США утверждают, что Россия, а также Китай якобы используют вакцины от COVID-19 для «укрепления своего положения на международной арене». Об этом говорится в докладе американских специалистов о распространении препаратов против коронавируса в мире. С документом ознакомился RT.

«Похоже, Россия и Китай используют продажу и безвозмездную передачу вакцин для укрепления своего положения на международной арене. Многие страны с низким и средним уровнем дохода, которые сталкиваются с задержками производства, приобретают варианты вакцин, производимые в Китае и России», — говорится в докладе.

В Исследовательской службе отметили, что Россия уже договорилась о поставке 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» в 50 странах «с низким или средним уровнем дохода». Одним из крупнейших производителей препарата станет Индия, заключившая контракт на производство 300 млн доз.

По словам аналитиков, российская вакцина является привлекательной для таких государств из-за низкой стоимости и более высокой допустимой температуры хранения, несмотря на отсутствие разрешения со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом сотрудники ведомства выразили сомнение по поводу того, сможет ли Россия произвести достаточное количество вакцин «для выполнения взятых на себя обязательств». По их мнению, Россия якобы «пока не выполнила внутренние производственные нормы».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что попытки США приписать распространению «Спутника V» геополитический замысел вызывают сожаление. Министр подчеркнул, что Россия «никогда не дружила против кого-то» и развивает сотрудничество, исходя из взаимных интересов.

Многие страны проявили интерес к российской вакцине. Так, 30 марта препарат зарегистрировали в Мали. По данным Российского фонда прямых инвестиций, всего применение «Спутника V» одобрено в 58 странах.