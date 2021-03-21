Сийярто рассказал о нападках на Венгрию из-за вакцины «Спутник V»
- Reuters
Сийярто сообщил, что национальный регулятор Венгрии отправил в Россию делегацию экспертов, которые побывали на местах производства вакцины и провели «обсуждения с российским регулятором, с самим производителем». Министр добавил, что венгерские эксперты изучили документацию к вакцине и только после этой тщательной процедуры приняли решение.
«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин», — сказал Сийярто.
Также он отметил, что централизованная процедура закупки вакцин от коронавируса, которую проводит Брюссель, потерпела неудачу, «поскольку, несмотря на обещания и ожидания, вакцин поступает гораздо меньше, и это происходит куда медленнее, чем было заявлено».
Ранее Сийярто заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии страны, так как речь идёт о спасении жизней.
7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.