Сийярто рассказал о нападках на Венгрию из-за вакцины «Спутник V»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT рассказал, что венгерские власти после решения одобрить российскую вакцину «Спутник V» подверглись нападкам, потому что обратили «свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад».
Сийярто рассказал о нападках на Венгрию из-за вакцины «Спутник V»
  • Reuters

Сийярто сообщил, что национальный регулятор Венгрии отправил в Россию делегацию экспертов, которые побывали на местах производства вакцины и провели «обсуждения с российским регулятором, с самим производителем». Министр добавил, что венгерские эксперты изучили документацию к вакцине и только после этой тщательной процедуры приняли решение.

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин», — сказал Сийярто.

Также он отметил, что централизованная процедура закупки вакцин от коронавируса, которую проводит Брюссель, потерпела неудачу, «поскольку, несмотря на обещания и ожидания, вакцин поступает гораздо меньше, и это происходит куда медленнее, чем было заявлено».

Ранее Сийярто заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии страны, так как речь идёт о спасении жизней.

7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

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