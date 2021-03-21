Глава МИД Венгрии заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии страны, так как речь идёт о спасении жизней.
Глава МИД Венгрии заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Я не врач и не вирусолог, я просто экономист и имею дело с политикой. Всеми вопросами пусть лучше занимаются специалисты. И венгерские специалисты — венгерский национальный регулятор — одобрили разрешение экстренного применения «Спутника V», поэтому беспокоиться мне было не о чем», — заявил Сийярто.

Сийярто отметил, что в Венгрии вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии, поскольку «речь идёт о спасении жизней».

По его словам, большая ошибка, которую допустили в других частях Европы, заключалась в том, что вопросу вакцинации придали идеологический характер.

«Сейчас всё больше и больше западноевропейских лидеров открыто говорят о необходимости добавить «Спутник» в список одобренных вакцин», — сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

В конце января в Венгрии была одобрена для использования китайская вакцина против коронавируса.

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