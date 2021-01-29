Венгрия одобрила к применению китайскую вакцину против коронавируса

Короткая ссылка
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии одобрил для использования в стране китайскую вакцину против коронавируса.
Венгрия одобрила к применению китайскую вакцину против коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Венгрия стала первой страной ЕС, которая одобрила китайскую вакцину против COVID-19», — отмечает агентство.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении привиться от коронавируса вакциной из Китая.

21 января Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить