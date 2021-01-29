Венгрия одобрила к применению китайскую вакцину против коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Венгрия стала первой страной ЕС, которая одобрила китайскую вакцину против COVID-19», — отмечает агентство.
#BREAKING Hungary becomes first EU country to approve Chinese Covid vaccine pic.twitter.com/EXwo6HQox0— AFP News Agency (@AFP) January 29, 2021
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении привиться от коронавируса вакциной из Китая.
21 января Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.