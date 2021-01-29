Орбан заявил о планах привиться от коронавируса вакциной из Китая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил о намерении привиться от коронавируса вакциной из Китая.

Своё решение он обосновал тем, что Китай больше всех других стран знает об этом вирусе.

«Лично я буду ждать китайской вакцины, которой я больше всего доверяю. Именно китайцам известно об этом вирусе дольше всего», — приводится заявление премьера на странице правительства страны в Facebook.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.