Глава МИД Венгрии сообщил, что привился «Спутником V»
- РИА Новости
«Сегодня утром я и мой коллега — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров — завершили мартовские поставки «Спутника V» (я также получил эту вакцину сегодня)», — написал Сийярто в своём Facebook.
Он отметил, что поставка вакцин с Востока продолжается.
По его словам, победить пандемию поможет только вакцинация.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса «Спутник V».