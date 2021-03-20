Глава МИД Венгрии сообщил, что привился «Спутником V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Сегодня утром я и мой коллега — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров — завершили мартовские поставки «Спутника V» (я также получил эту вакцину сегодня)», — написал Сийярто в своём Facebook.

Он отметил, что поставка вакцин с Востока продолжается.

По его словам, победить пандемию поможет только вакцинация.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса «Спутник V».