Глава МИД Венгрии сообщил, что привился «Спутником V»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Глава МИД Венгрии сообщил, что привился «Спутником V»
  • РИА Новости

«Сегодня утром я и мой коллега — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров — завершили мартовские поставки «Спутника V» (я также получил эту вакцину сегодня)», — написал Сийярто в своём Facebook.

Он отметил, что поставка вакцин с Востока продолжается.

По его словам, победить пандемию поможет только вакцинация.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

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