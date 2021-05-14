В ЕП обеспокоены случаями вакцинации граждан ЕС от коронавируса вне объединения

Депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао выразил обеспокоенность в связи с тем, что граждане Европейского союза делают прививки против коронавирусной инфекции в странах, не входящих в состав объединения. RT ознакомился с позицией политика, обозначенной им в обращении к Еврокомиссии.

Так, ссылаясь на различные европейские медиаресурсы, депутат объяснил, что некоторые европейцы вынуждены делать прививки от коронавируса за пределами Евросоюза — например, в Сербии.



Подобная тенденция имеет место в том числе в связи с задержками сроков проведения кампаний по вакцинации от COVID-19 в странах, где они проживают.

«С учётом того, что применяются вакцины, ещё не получившие одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, такие как «Спутник V» и (вакцина производства китайской компании. — RT) Sinovac, упомянутый пример вызывает ряд вопросов», — подчеркнул европарламентарий.

В связи со сложившейся в ЕС ситуацией, Коррао обратился к Еврокомиссии с рядом вопросов.

Например, он поинтересовался, как ЕК намерена «защитить» граждан Евросоюза, которые вакцинируются не одобренными компетентными европейскими органами препаратами.

«Существует ли уже план по координации усилий со странами, не входящими в ЕС, с целью регистрации данных об уже привитых гражданах ЕС?» — также спросил политик.

В мае стало известно, что Сербия стала первой страной в Европе, которая приступила к производству российской вакцины «Спутник V» (пока на стадии расфасовки).

Как уточнялось, до конца года Белград планирует запустить полный цикл.

19 апреля в центре имени Гамалеи и в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.