МИД России предостерёг США от использования Украины в качестве антироссийского орудия
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- РИА Новости
«Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия, мы это неоднократно говорили, может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям, последствия в данном случае я имею в виду для Украины», — сказала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что на Украине уже наблюдается «потеря в собственных национальных интересах», а также дисфункция государства. Среди этих последствий дипломат также назвала подмену интересов и функций Украины интересами и функциями США.
«По-моему, это и потеря исторической идентификации», — сказала представитель министерства.
В мае российский президент Владимир Путин выразил мнение, что Украину постепенно превращают в «антипод» России, «анти-Россию». При этом он подчеркнул, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».
12 июля Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.
Какой быть Украине — решать её гражданам, подытожил российский лидер.