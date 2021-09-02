МИД России предостерёг США от использования Украины в качестве антироссийского орудия

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия, мы это неоднократно говорили, может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям, последствия в данном случае я имею в виду для Украины», — сказала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что на Украине уже наблюдается «потеря в собственных национальных интересах», а также дисфункция государства. Среди этих последствий дипломат также назвала подмену интересов и функций Украины интересами и функциями США.

«По-моему, это и потеря исторической идентификации», — сказала представитель министерства.

В мае российский президент Владимир Путин выразил мнение, что Украину постепенно превращают в «антипод» России, «анти-Россию». При этом он подчеркнул, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

12 июля Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.

Какой быть Украине — решать её гражданам, подытожил российский лидер.