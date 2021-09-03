В ЕП поинтересовались принципами выделения финансовой помощи Афганистану

Член Европейского парламента от ФРГ Гуннар Бек в своём запросе, направленном Еврокомиссии, поднял вопрос о принципах выделения финансовой помощи Афганистану со стороны ЕС. RT ознакомился с документом.

В тексте запроса Бек упомянул об озвученном ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен решении ЕС выделить более €200 млн в 2021 году на помощь нуждающимся жителям Афганистана и беженцам, покинувшим страну.

Он уточнил, что эта сумма почти в четыре раза превышает ту, которая оговаривалась изначально.

В то же время, Бек напомнил, что в ходе конференции по Афганистану в 2020 году, Евросоюз пообещал выделить €1,2 млрд в качестве помощи республике «при условии неизменной приверженности принципам демократии, верховенства права, прав человека и гендерного равенства».

На этом фоне депутат обратился к Еврокомиссии с вопросом, как там оценивают приверженность нового афганского режима приведённым выше принципам.

«Будут ли расходы по предоставлению убежища афганским беженцам, которые понесут государства-члены ЕС, полностью покрыты за счёт постоянно растущего бюджета, выделяемого ЕС на помощь Афганистану?» — также поинтересовался европарламентарий.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз принял решение увеличить объём средств, предназначенных для покрытия гуманитарных нужд беженцев из Афганистана, с €57 млн до €200 млн, заморозив при этом €1 млрд экономической помощи до того времени, пока новые власти страны не начнут соблюдать права человека.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС созовёт в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения афганских беженцев по иностранным государствам.