Путин заявил, что действия США в Афганистане имели нулевой результат

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия США в Афганистане.

«В Афганистане... 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались... цивилизовывать людей, которые там проживают, а по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат? Одни трагедии, одни потери. И для тех, кто это делал, для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана», — сказал российский лидер.

Он отметил, что «результат нулевой, если не сказать в минус всё пошло».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.