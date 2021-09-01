Путин заявил, что действия США в Афганистане имели нулевой результат

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Президент России Владимир Путин прокомментировал действия США в Афганистане.
Путин заявил, что действия США в Афганистане имели нулевой результат
  • Reuters

«В Афганистане... 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались... цивилизовывать людей, которые там проживают, а по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат? Одни трагедии, одни потери. И для тех, кто это делал, для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана», — сказал российский лидер.

Он отметил, что «результат нулевой, если не сказать в минус всё пошло».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.

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