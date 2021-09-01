В Госдепе сообщили о возможности сотрудничества с талибами

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США сотрудничали с радикальным движением «Талибан»* по ряду вопросов, взаимодействие может быть продолжено. Такое мнение выразил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается нашего взаимодействия с «Талибаном», то оно продолжалось до завершения американской военной миссии», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, в ближайшие дни США «смогут сказать о продолжении этого взаимодействия».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Соединённых Штатов есть рычаги воздействия, чтобы заставить «Талибан» выполнять свои обязательства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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