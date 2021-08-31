Байден заявил о наличии у США рычагов воздействия на «Талибан»

Президент США Джо Байден заявил, что у Соединённых Штатов есть рычаги воздействия, чтобы заставить «Талибан»* выполнять свои обязательства.

Заявление Байдена транслирует страница Белого дома в YouTube.

«Талибы сделали публичные заявления, которые транслировались по телевидению и радио по всему Афганистану, по поводу того, что они позволят безопасно покинуть страну всем, кто этого захочет, включая тех, кто работал с американцами. У нас есть рычаги воздействия, чтобы убедиться, что эти обязательства выполняются», — сказал он.

Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.