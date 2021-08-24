Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

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Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.
Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews.

«Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — отметил он.

Ранее в «Талибане» заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

В Пентагоне сообщили, что сосредоточены на завершении операции в Афганистане к 31 августа.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сроки эвакуации из Афганистана иностранных граждан вряд ли будут продлены после 31 августа, так как ситуация в стране становится всё более опасной.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Западом людей из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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