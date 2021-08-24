Чижов назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Запада в Афганистане

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Западом людей из Афганистана.

Он отметил, что до 31 августа, «судя по той обстановке, которая царит в аэропорту Кабула», завершить эвакуацию будет довольно сложно.

«С одной стороны, американцы обращаются к талибам*, говорят: обеспечьте людям безопасный проход на территорию аэропорта. А когда идёт толпа, они сами же начинают стрелять вроде бы как в воздух, отпугивая этих людей от территории аэропорта. Так что хаос — это слово, которое лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию», — рассказал дипломат.

Также Чижов отметил, что речь о новой миграционной угрозе для Европы из-за складывающейся в Афганистане ситуации не идёт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

