Чижов назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Запада в Афганистане

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Западом людей из Афганистана.
Чижов назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Запада в Афганистане
  • Reuters

Он отметил, что до 31 августа, «судя по той обстановке, которая царит в аэропорту Кабула», завершить эвакуацию будет довольно сложно.

«С одной стороны, американцы обращаются к талибам*, говорят: обеспечьте людям безопасный проход на территорию аэропорта. А когда идёт толпа, они сами же начинают стрелять вроде бы как в воздух, отпугивая этих людей от территории аэропорта. Так что хаос — это слово, которое лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию», — рассказал дипломат.

Также Чижов отметил, что речь о новой миграционной угрозе для Европы из-за складывающейся в Афганистане ситуации не идёт. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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