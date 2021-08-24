Чижов: речь о новой миграционной угрозе из-за событий в Афганистане не идёт

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что речь о новой миграционной угрозе для Европы из-за складывающейся в Афганистане ситуации не идёт. 
Чижов: речь о новой миграционной угрозе из-за событий в Афганистане не идёт
  • Reuters

«Я бы не сказал, что речь идёт об угрозе нового миграционного кризиса», — сказал он, отвечая на вопрос, ждёт ли Европу новый миграционный кризис из-за ситуации в Афганистане.

Также Чижов отметил, что действия Соединённых Штатов в Афганистане не вызывают какой-либо положительной реакции у европейских стран, даже у ближайших союзников Вашингтона. 

Ранее глава МИД Турции заявил об отсутствии планов создания центра для беженцев из Афганистана.

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