Чижов: речь о новой миграционной угрозе из-за событий в Афганистане не идёт
- Reuters
«Я бы не сказал, что речь идёт об угрозе нового миграционного кризиса», — сказал он, отвечая на вопрос, ждёт ли Европу новый миграционный кризис из-за ситуации в Афганистане.
Также Чижов отметил, что действия Соединённых Штатов в Афганистане не вызывают какой-либо положительной реакции у европейских стран, даже у ближайших союзников Вашингтона.
Ранее глава МИД Турции заявил об отсутствии планов создания центра для беженцев из Афганистана.