В британском Минобороны оценили вероятность продления эвакуации из Афганистана

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сроки эвакуации из Афганистана иностранных граждан вряд ли будут продлены после 31 августа, так как ситуация в стране становится всё более опасной.
В британском Минобороны оценили вероятность продления эвакуации из Афганистана
  • Reuters

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«По мере того как мы подходим ближе (к 31 августа), будет верным сказать, что риски безопасности растут и это становится всё более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы... хотели бы взять на себя ответственность, хотели бы выглядеть как те, кто изгоняет западные силы из Афганистана, это будет подпитывать их риторику и амбиции», — сказал министр.

Он отметил, что силы эвакуирующих находятся в уязвимом положении.

Ранее в «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

В Пентагоне сообщили, что сосредоточены на завершении операции в Афганистане к 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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