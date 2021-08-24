В британском Минобороны оценили вероятность продления эвакуации из Афганистана

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сроки эвакуации из Афганистана иностранных граждан вряд ли будут продлены после 31 августа, так как ситуация в стране становится всё более опасной.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«По мере того как мы подходим ближе (к 31 августа), будет верным сказать, что риски безопасности растут и это становится всё более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы... хотели бы взять на себя ответственность, хотели бы выглядеть как те, кто изгоняет западные силы из Афганистана, это будет подпитывать их риторику и амбиции», — сказал министр.

Он отметил, что силы эвакуирующих находятся в уязвимом положении.

Ранее в «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

В Пентагоне сообщили, что сосредоточены на завершении операции в Афганистане к 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.