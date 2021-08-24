Совет Европы разработает сайт для Конституционного суда Армении

Совет Европы объявил о поиске специалиста, который разработает вебсайт для Конституционного суда Армении. На эти цели СЕ готов потратить €55 тыс. С соответствующим тендером ознакомился RT.

Как отмечается в документе, в настоящее время Совет Европы реализует проект «Поддержка судебной реформы — укрепление независимости и профессионализма судебной системы в Армении». Его планируется завершить к декабрю 2021 года.

«В этой связи Совет Европы ищет исполнителя в целях создания вебсайта и разработки сервисов для Конституционного суда Армении», — сообщается в описании.

В рамках тендера СЕ намерен выделить до €55 тыс.

Подрядчику предстоит создать сайт, наполнить его контентом при содействии представителей суда, а также предоставить инструкции по использованию.

Ранее стало известно о планах СЕ профинансировать проект по подготовке госслужащих в Армении.