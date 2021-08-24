Совет Европы разработает сайт для Конституционного суда Армении
- Reuters
Как отмечается в документе, в настоящее время Совет Европы реализует проект «Поддержка судебной реформы — укрепление независимости и профессионализма судебной системы в Армении». Его планируется завершить к декабрю 2021 года.
«В этой связи Совет Европы ищет исполнителя в целях создания вебсайта и разработки сервисов для Конституционного суда Армении», — сообщается в описании.
В рамках тендера СЕ намерен выделить до €55 тыс.
Подрядчику предстоит создать сайт, наполнить его контентом при содействии представителей суда, а также предоставить инструкции по использованию.
Ранее стало известно о планах СЕ профинансировать проект по подготовке госслужащих в Армении.