Глава МИД Ирана заявил, что США и НАТО обязаны выплатить Афганистану компенсацию

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Соединённые Штаты и НАТО оккупировали Афганистан и другие страны только из-за собственных интересов, теперь они обязаны выплатить за это компенсацию, считает иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
Глава МИД Ирана заявил, что США и НАТО обязаны выплатить Афганистану компенсацию
  • Reuters

«При всех их разговорах о демократии и войне с террором события в Афганистане и заявления руководства США и НАТО свидетельствуют о том, что они захватили и оккупировали Афганистан и другие страны только ради собственных интересов, но не смогли добиться и этого. США и НАТО теперь явно обязаны выплатить компенсацию», — написал Зариф в Twitter.

Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

Сам Джо Байден не жалеет о выводе войск, несмотря на захват республики талибами. По его словам, отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.

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