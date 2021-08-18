Глава МИД Ирана заявил, что США и НАТО обязаны выплатить Афганистану компенсацию

Соединённые Штаты и НАТО оккупировали Афганистан и другие страны только из-за собственных интересов, теперь они обязаны выплатить за это компенсацию, считает иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

«При всех их разговорах о демократии и войне с террором события в Афганистане и заявления руководства США и НАТО свидетельствуют о том, что они захватили и оккупировали Афганистан и другие страны только ради собственных интересов, но не смогли добиться и этого. США и НАТО теперь явно обязаны выплатить компенсацию», — написал Зариф в Twitter.

For all their talk of democracy & War on Terror, events in Afghanistan & statements by US & NATO officials prove:



They invaded & occupied Afghanistan & elsewhere ONLY to pursue their own interests—but couldn't even achieve that.



US/NATO now have clear obligation to compensate. pic.twitter.com/ZVG2d7PhyN — Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2021

Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

Сам Джо Байден не жалеет о выводе войск, несмотря на захват республики талибами. По его словам, отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.