Участника акции протеста против вакцинации в Лос-Анджелесе ударили ножом

Во время потасовки один из участников акции протеста против вакцинации от COVID-19 у здания мэрии Лос-Анджелеса получил ножевое ранение.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам офицера полиции Лос-Анджелеса Майка Лопеса, на митинге произошла драка между протестующими и сторонниками вакцинации от коронавируса. Пострадавший выступал против принудительной иммунизации населения.

В настоящее время мужчина находится в больнице в критическом состоянии.

На прошлой неделе митинги против вакцинации от коронавирусной инфекции начались у здания органов законодательной и исполнительной власти штата Мичиган.

Ранее акции против обязательных прививок прошли в греческих городах Афины, Салоники и Патры, а перед дворцом президента Словакии в Братиславе несколько сотен протестующих устроили демонстрацию против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации от COVID-19 граждан.