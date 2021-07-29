В Словакии проходит митинг против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации
- РИА Новости
Как пишет ТАСС со ссылкой на словацкое СМИ, митингующие недовольны принятием закона, который обязывает людей при посещении общественных мест, включая магазины, демонстрировать справку об отрицательном тесте на COVID-19, перенесённом заболевании или сертификат о вакцинации.
Митингующие заявляют, что «отказываются проходить тесты на коронавирус» и «объявляют общереспубликанскую забастовку».
Уточняется, что, согласно закону, данный порядок предъявления соответствующих документов и справок будет внедряться в случае ухудшения в республике ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что более 160 тыс. человек вышли на акции протеста по всей Франции 24 июля против введения санитарных пропусков, которые внедряются из-за ситуации с коронавирусом в стране.
В июле микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.