В Словакии проходит митинг против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации

Перед дворцом президента Словакии в Братиславе несколько сотен демонстрантов устроили акцию протеста против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации от коронавируса граждан. Об этом сообщает Словацкое радио.

Как пишет ТАСС со ссылкой на словацкое СМИ, митингующие недовольны принятием закона, который обязывает людей при посещении общественных мест, включая магазины, демонстрировать справку об отрицательном тесте на COVID-19, перенесённом заболевании или сертификат о вакцинации.

Митингующие заявляют, что «отказываются проходить тесты на коронавирус» и «объявляют общереспубликанскую забастовку».

Уточняется, что, согласно закону, данный порядок предъявления соответствующих документов и справок будет внедряться в случае ухудшения в республике ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что более 160 тыс. человек вышли на акции протеста по всей Франции 24 июля против введения санитарных пропусков, которые внедряются из-за ситуации с коронавирусом в стране.

В июле микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.