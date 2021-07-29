В Словакии проходит митинг против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации

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Перед дворцом президента Словакии в Братиславе несколько сотен демонстрантов устроили акцию протеста против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации от коронавируса граждан. Об этом сообщает Словацкое радио.
В Словакии проходит митинг против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС со ссылкой на словацкое СМИ, митингующие недовольны принятием закона, который обязывает людей при посещении общественных мест, включая магазины, демонстрировать справку об отрицательном тесте на COVID-19, перенесённом заболевании или сертификат о вакцинации.

Митингующие заявляют, что «отказываются проходить тесты на коронавирус» и «объявляют общереспубликанскую забастовку».

Уточняется, что, согласно закону, данный порядок предъявления соответствующих документов и справок будет внедряться в случае ухудшения в республике ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что более 160 тыс. человек вышли на акции протеста по всей Франции 24 июля против введения санитарных пропусков, которые внедряются из-за ситуации с коронавирусом в стране.

В июле микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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