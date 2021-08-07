В Мичигане начались протесты против вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает Associated Press.
«Мы здесь сегодня, чтобы бороться за право выбора... на работе, в студенческой среде, в школах, университетах или где бы то ни было», — заявил один из организаторов митинга Рон Армстронг.
Протестующие стоят с плакатами с лозунгами, выражающими несогласие с введением обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.
По словам президента США Джо Байдена, в стране наблюдается «пандемия непривитых» от коронавируса людей.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее опроверг обвинения США в адрес Москвы в отношении призыва американцев не вакцинироваться от COVID-19.