В Мичигане начались протесты против вакцинации от COVID-19

У здания органов законодательной и исполнительной власти штата Мичиган начались протесты против вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы здесь сегодня, чтобы бороться за право выбора... на работе, в студенческой среде, в школах, университетах или где бы то ни было», — заявил один из организаторов митинга Рон Армстронг.

Протестующие стоят с плакатами с лозунгами, выражающими несогласие с введением обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

По словам президента США Джо Байдена, в стране наблюдается «пандемия непривитых» от коронавируса людей.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее опроверг обвинения США в адрес Москвы в отношении призыва американцев не вакцинироваться от COVID-19.