Чехия эвакуирует сотрудников посольства в Афганистане из числа местных жителей

Власти Чехии приняли решение об эвакуации сотрудников посольства республики в Афганистане, включая местных жителей и их семьи.

Об сообщает ЧТК со ссылкой на аппарат правительства Чехии.

Помимо чешских дипломатов власти эвакуируют принятых на работу граждан Афганистана — административно-технических служащих посольства, — и членов их семей. Страну также смогут покинуть афганцы, которые работали переводчиками и оказывали помощь военнослужащим ВС Чехии.

«Мы делаем всё, чтобы наши дипломаты благополучно вернулись домой. Мы также позаботимся о местных (гражданах. — RT) в нашем посольстве, как это делают все европейские государства. Эти люди служили Чешской Республике, и мы несём полную ответственность за них», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Вывозные рейсы из Кабула будут организованы в ближайшие несколько дней.

В пятницу, 13 августа, Великобритания начала операцию в Афганистане для обеспечения эвакуации британских граждан и бывших британских сотрудников.

Власти Норвегии также заявили об эвакуации всех сотрудников своего посольства в Афганистане и временном закрытии дипмиссии. Такое же решение приняли в Дании, Германия и Швеция сократят штат посольств в Кабуле до минимума.