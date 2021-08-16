В США вновь заявили о необходимости «поддержки демократии» в Белоруссии

Американский сенатор-демократ Джин Шахин вместе с коллегами внесла на рассмотрение конгресса США проект резолюции, который направлен на «поддержку» жителей Белоруссии и осуждение «нарушений прав человека» в стране. С разработанным конгрессменами документом ознакомился RT.

Как следует из текста, в Соединённых Штатах в течение долгого времени выражают обеспокоенность «нехваткой демократии» в Белоруссии. Так, в проекте резолюции встречаются пункты, в которых говорится, например, о «нарушении прав человека» в республике.



В этом контексте среди прочего упоминается о «жестоком подавлении мирных демонстраций», об ограничении работы местных «независимых СМИ», «нарушении основных принципов демократического госуправления», а также о преследовании «десятков тысяч политических активистов».

При этом в документе уточняется, что США последовательно реагируют на происходящие в Белоруссии события.

В частности, сенаторы напоминают о введении санкций против «режима» президента республики Александра Лукашенко, а также о систематической поддержке населения страны, «противостоящего автократии».

Например, в проекте резолюции приводится цитата американского президента Джо Байдена, который в рамках встречи с «лидером белорусской оппозиции» Светланой Тихановской отметил, что «Соединённые Штаты стоят на стороне народа Белоруссии в его стремлении добиться демократии и соблюдения всеобщих прав человека».

Учитывая ситуацию, которая якобы сложилась к настоящему времени в Белоруссии, группа сенаторов призывает к дальнейшему непризнанию легитимности состоявшихся в августе 2020 года выборов президента республики.

Более того, американские политики вновь поднимают вопрос о проведении в Белоруссии голосования, в ходе которого жители страны могли бы избрать нового лидера и парламент.

Также они упоминают о необходимости использования американским руководством всего арсенала экономических, политических и дипломатических мер для «поддержки демократии» в Белоруссии.

В этом вопросе приветствуется координация действий с европейскими партнёрами.

«Сенат... подчёркивает, что США поддерживают народ Белоруссии в их стремлении сохранить свой суверенитет, самостоятельно избрать руководство страны и жить свободно, а также ценит активные усилия белорусской оппозиции по координации своих действий с США», — среди прочего говорится в документе.

По словам Джин Шахин, рассматриваемый проект резолюции, в том числе отражает жёсткое неприятие «продолжающейся агрессии Лукашенко».

«Наш посыл очевиден: мы наблюдаем за ситуацией (в Белоруссии. — RT). Действия, нарушающие права белорусов, где бы они ни совершались, будут иметь последствия», — подчеркнула сенатор.

Ранее сообщалось, что члены палаты представителей США, демократы Уильям Китинг и Марси Каптур, а также республиканец Брайан Фицпатрик внесли на рассмотрение конгресса проект резолюции, направленной на поддержку народа Белоруссии.

В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.