В США вновь заявили о необходимости «поддержки демократии» в Белоруссии
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- AFP
Как следует из текста, в Соединённых Штатах в течение долгого времени выражают обеспокоенность «нехваткой демократии» в Белоруссии. Так, в проекте резолюции встречаются пункты, в которых говорится, например, о «нарушении прав человека» в республике.
В этом контексте среди прочего упоминается о «жестоком подавлении мирных демонстраций», об ограничении работы местных «независимых СМИ», «нарушении основных принципов демократического госуправления», а также о преследовании «десятков тысяч политических активистов».
При этом в документе уточняется, что США последовательно реагируют на происходящие в Белоруссии события.
В частности, сенаторы напоминают о введении санкций против «режима» президента республики Александра Лукашенко, а также о систематической поддержке населения страны, «противостоящего автократии».
Например, в проекте резолюции приводится цитата американского президента Джо Байдена, который в рамках встречи с «лидером белорусской оппозиции» Светланой Тихановской отметил, что «Соединённые Штаты стоят на стороне народа Белоруссии в его стремлении добиться демократии и соблюдения всеобщих прав человека».
Учитывая ситуацию, которая якобы сложилась к настоящему времени в Белоруссии, группа сенаторов призывает к дальнейшему непризнанию легитимности состоявшихся в августе 2020 года выборов президента республики.
Более того, американские политики вновь поднимают вопрос о проведении в Белоруссии голосования, в ходе которого жители страны могли бы избрать нового лидера и парламент.
Также они упоминают о необходимости использования американским руководством всего арсенала экономических, политических и дипломатических мер для «поддержки демократии» в Белоруссии.
В этом вопросе приветствуется координация действий с европейскими партнёрами.
«Сенат... подчёркивает, что США поддерживают народ Белоруссии в их стремлении сохранить свой суверенитет, самостоятельно избрать руководство страны и жить свободно, а также ценит активные усилия белорусской оппозиции по координации своих действий с США», — среди прочего говорится в документе.
По словам Джин Шахин, рассматриваемый проект резолюции, в том числе отражает жёсткое неприятие «продолжающейся агрессии Лукашенко».
«Наш посыл очевиден: мы наблюдаем за ситуацией (в Белоруссии. — RT). Действия, нарушающие права белорусов, где бы они ни совершались, будут иметь последствия», — подчеркнула сенатор.
Ранее сообщалось, что члены палаты представителей США, демократы Уильям Китинг и Марси Каптур, а также республиканец Брайан Фицпатрик внесли на рассмотрение конгресса проект резолюции, направленной на поддержку народа Белоруссии.
В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.