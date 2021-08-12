Минздрав США вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

Министерство здравоохранения и социальных служб США вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников сферы здравоохранения.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Чтобы увеличить охват вакцинации и защитить большее число людей от COVID-19, в том числе от более заразного штамма «дельта», Минздрав будет требовать, чтобы свыше 25 тыс. представителей его медицинских кадров были вакцинированы от COVID-19», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Вашингтона вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников местного уровня.

9 августа стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин планирует запросить у американского лидера Джо Байдена разрешение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех военнослужащих страны.