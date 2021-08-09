Глава Пентагона заявил о готовности обязать военных вакцинироваться

Министр обороны США Ллойд Остин планирует запросить у американского лидера Джо Байдена разрешение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех военнослужащих страны.

«Как многие из вас знают, президент Байден поручил мне рассмотреть вопрос о том, как и когда мы можем включить прививку от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в список обязательных для всех военнослужащих», — приводит ТАСС слова Ллойда.

Он сообщил, что провёл консультации со специалистами по этому вопросу.

По словам министра, он намерен «запросить одобрения президента на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной» для всех солдат и офицеров.

Как уточняется, соответствующий запрос будет подан «не позднее середины сентября».

Ранее Минобороны США ввело требование для военных и гражданского персонала о проведении вакцинации от коронавируса либо регулярном тестировании на наличие COVID-19.