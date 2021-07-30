Пентагон ввёл требование о вакцинации от COVID-19 для сотрудников

Минобороны США ввело требование для военных и гражданского персонала о проведении вакцинации от коронавируса либо регулярном тестировании на наличие новой коронавирусной инфекции.

Reuters

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«Все военные и гражданский персонал министерства должны предоставить свой статус вакцинации», — заявил замглавы пресс-службы Пентагона Джамал Браун. Отмечается, что сотрудники, не выполнившие требование, будут обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проходить регулярные проверки на COVID-19. Ранее американский президент Джо Байден заявил о намерении сделать прививку от COVID-19 обязательной для военнослужащих.