Байден планирует сделать прививку от COVID-19 обязательной для военных

Президент США Джо Байден намерен сделать прививку от COVID-19 обязательной для военнослужащих. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.

«Президент объявит, что он поручает Министерству обороны изучить, как и когда они добавят вакцинацию от COVID-19 в список требуемых прививок для военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «это особенно важно, учитывая, что американские военные служат по всему миру, в том числе и в странах, где уровень вакцинации невысок».

Ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка с пятницы, 30 июля, начнут платить по $100 каждому гражданину, кто получит первую дозу вакцины от коронавируса.