Мэрия Нью-Йорка начнёт платить по $100 вакцинирующимся от COVID-19

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Власти Нью-Йорка с пятницы, 30 июля, начнут платить по $100 каждому гражданину, кто поставит первую дозу вакцины от коронавируса.
Мэрия Нью-Йорка начнёт платить по $100 вакцинирующимся от COVID-19
  • Reuters

«Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре и получите $100», — сказано в Twitter-аккаунте мэрии.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах изучается возможность введения обязательной вакцинации для государственных служащих.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп сказал, что нынешняя американская администрация сильно отстаёт от графика по вакцинации от коронавируса.

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