Трамп прокомментировал кампанию по вакцинации от COVID-19 в США

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя американская администрация сильно отстаёт от графика по вакцинации от коронавируса.

«Его (американского президента Джо Байдена. — RT) дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстаёт от графика», — приводит ТАСС заявление Трампа. 

По его словам, жители США отказываются прививаться из-за недоверия к результатам президентских выборов и информации, которая публикуется в «лживых СМИ».

Ранее Байден заявил о недовольстве соцсетями. По словам американского лидера, такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформации о вакцинах против COVID-19 распространяться в сети.

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