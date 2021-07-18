Трамп прокомментировал кампанию по вакцинации от COVID-19 в США
«Его (американского президента Джо Байдена. — RT) дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстаёт от графика», — приводит ТАСС заявление Трампа.
По его словам, жители США отказываются прививаться из-за недоверия к результатам президентских выборов и информации, которая публикуется в «лживых СМИ».
Ранее Байден заявил о недовольстве соцсетями. По словам американского лидера, такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформации о вакцинах против COVID-19 распространяться в сети.