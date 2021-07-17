Байден обвинил соцсети в распространении дезинформации о COVID-19

Президент США Джо Байден во время своего выступления в пятницу, 16 июля, заявил о недовольстве соцсетями. По словам американского лидера, такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформации о вакцинах против COVID-19 распространяться в сети.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, на этой неделе в Белом доме обвинили соцсети в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции.

На вопрос журналистов о том, какое послание Байден хочет передать интернет-платформам, глава государства ответил, что дезинформация часто становится причиной гибели людей.

«Они (соцсети. — RT) убивают людей. Послушайте, единственная пандемия, которая у нас есть — она среди непривитых», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее отметила, что распространяемая ложная информация в интернете приводит к тому, что люди отказываются от вакцинации и это приводит к их гибели.

На прошлой неделе США направили Колумбии 3 млн доз вакцин от коронавируса в рамках пожертвования. Также планируется отправить партию препаратов из 500 тысяч доз от COVID-19 в Молдавию, Индонезию, Непал и Бутан.