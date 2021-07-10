США пожертвовали Колумбии 3 млн доз вакцин от коронавируса

США направили Колумбии 3 млн доз вакцин от коронавируса в рамках пожертвования, сообщила глава МИД латиноамериканской страны Марта Лусиа Рамирес.

«Я только что получила официальное сообщение о пожертвовании трёх миллионов вакцин Колумбии», — цитирует РИА Новости Рамирес.

24 июня Колумбия получила первые 480 тыс. доз вакцины производства компании Janssen.