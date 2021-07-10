США пожертвовали Колумбии 3 млн доз вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
США направили Колумбии 3 млн доз вакцин от коронавируса в рамках пожертвования, сообщила глава МИД латиноамериканской страны Марта Лусиа Рамирес.
США пожертвовали Колумбии 3 млн доз вакцин от коронавируса
  • Reuters

«Я только что получила официальное сообщение о пожертвовании трёх миллионов вакцин Колумбии», — цитирует РИА Новости Рамирес.

24 июня Колумбия получила первые 480 тыс. доз вакцины производства компании Janssen.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить