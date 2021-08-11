В Вашингтоне введена обязательная вакцинация чиновников местного уровня

Власти Вашингтона вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников местного уровня, заявила мэр столицы США Мюриэл Боузер.

«Вакцинация от COVID-19 будет требоваться от всех служащих правительства столичного округа Колумбия, которые работают в структурах, подотчётных мэру», — написала Боузер в своём Twitter.

2/ Vaccination against COVID-19 will be a requirement for all DC Government employees who work in agencies that report to the Mayor. Employees will have until Sunday, September 19, 2021 to meet the job requirement of being fully vaccinated. pic.twitter.com/JFPGADeVkH — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 10, 2021

Указанные лица должны сделать прививку до 19 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин планирует запросить у американского лидера Джо Байдена разрешение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех военнослужащих страны.