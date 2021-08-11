В Вашингтоне введена обязательная вакцинация чиновников местного уровня

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Власти Вашингтона вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников местного уровня, заявила мэр столицы США Мюриэл Боузер.
В Вашингтоне введена обязательная вакцинация чиновников местного уровня
  • Reuters

«Вакцинация от COVID-19 будет требоваться от всех служащих правительства столичного округа Колумбия, которые работают в структурах, подотчётных мэру», — написала Боузер в своём Twitter.

Указанные лица должны сделать прививку до 19 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин планирует запросить у американского лидера Джо Байдена разрешение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех военнослужащих страны.

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