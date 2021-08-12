В Германии 56,1% населения полностью привились от коронавируса

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В Германии полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 56,1% жителей, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
В Германии 56,1% населения полностью привились от коронавируса
  • Reuters

«46,7 млн имеют полную защиту», — написал глава Минздрава Германии Йенс Шпан в своём Twitter-аккаунте, отметив, что это число равно 56,1%.

Он добавил, что 52,2 млн (62,8%) граждан поставили как минимум один компонент вакцины.

Ранее стало известно, что более 1 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Германии сделали первую прививку в рамках вакцинации от COVID-19.

В конце июля сообщалось, что в правительстве Германии допускают возможность введения ограничений в стране для непривитых от коронавируса граждан.

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