В ФРГ сообщили о вакцинации подростков от коронавируса

Более 1 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Германии сделали первую прививку в рамках вакцинациии от коронавируса, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет более 1 млн (22,5%) сделали первую прививку», — написал Шпан в своём Twitter.

52 Mio (62,5%) der Bürgerinnen und Bürger sind mind. einmal geimpft, 45,8 Mio (55,1%) haben den vollen Impfschutz. Bei den 12- bis 17-Jährigen haben mittlerweile mehr als eine Million (22,5%) eine erste Impfung erhalten. Wir haben genug Impfstoff für alle Altersgruppen. — Jens Spahn (@jensspahn) August 10, 2021

По его словам, 55,1% населения Германии полностью привиты от коронавируса.

Он отметил, что вакцины в ФРГ достаточно для людей всех возрастов.

Как сообщалось, правительство Германии ужесточило правила въезда в страну из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН ранее заявил, что двойные инфекции встречаются достаточно редко, но исключить возможность заразиться одновременно гриппом и коронавирусом нельзя.