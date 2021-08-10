В ФРГ сообщили о вакцинации подростков от коронавируса

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Более 1 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Германии сделали первую прививку в рамках вакцинациии от коронавируса, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
В ФРГ сообщили о вакцинации подростков от коронавируса
  • РИА Новости

«Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет более 1 млн (22,5%) сделали первую прививку», — написал Шпан в своём Twitter.

По его словам, 55,1% населения Германии полностью привиты от коронавируса.

Он отметил, что вакцины в ФРГ достаточно для людей всех возрастов.

Как сообщалось, правительство Германии ужесточило правила въезда в страну из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН ранее заявил, что двойные инфекции встречаются достаточно редко, но исключить возможность заразиться одновременно гриппом и коронавирусом нельзя.

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