В ФРГ ужесточают правила въезда в страну из-за ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Ульрику Деммер.
«Все путешествующие с 1 августа будут обязаны предъявить свидетельство о прививке, тесте или справку о выздоровлении», — говорится в распоряжении.
Уточняется, что все прибывающие из так называемых зон распространения вариаций, включая вакцинированных и переболевших коронавирусом, должны будут иметь результат теста.
Ранее более 50% жителей ФРГ прошли полный курс вакцинации от коронавируса.