В ФРГ ужесточают правила въезда в страну из-за ситуации с COVID-19

Правительство Германии ужесточило правила въезда в страну из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Ульрику Деммер.

«Все путешествующие с 1 августа будут обязаны предъявить свидетельство о прививке, тесте или справку о выздоровлении», — говорится в распоряжении.

Уточняется, что все прибывающие из так называемых зон распространения вариаций, включая вакцинированных и переболевших коронавирусом, должны будут иметь результат теста.

Ранее более 50% жителей ФРГ прошли полный курс вакцинации от коронавируса.