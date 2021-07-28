Более 50% жителей ФРГ прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Больше половины жителей Германии прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Ещё один рубеж: более половины немцев (50,2%, или 41,8 млн человек) получили полную защиту (от СOVID-19. — RT) в результате вакцинации, 61,1% (50,85 млн) граждан получили одну дозу вакцины», — написал Шпан.

Глава канцелярии федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун ранее заявил, что в правительстве рассматривают возможность введения коронавирусных ограничений на территории государства для непривитых от COVID-19 граждан.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от коронавируса в связи с ростом числа заболевших.