Более 50% жителей ФРГ прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
Больше половины жителей Германии прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.
Более 50% жителей ФРГ прошли полный курс вакцинации от коронавируса
  • Reuters

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Ещё один рубеж: более половины немцев (50,2%, или 41,8 млн человек) получили полную защиту (от СOVID-19. — RT) в результате вакцинации, 61,1% (50,85 млн) граждан получили одну дозу вакцины», — написал Шпан.

Глава канцелярии федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун ранее заявил, что в правительстве рассматривают возможность введения коронавирусных ограничений на территории государства для непривитых от COVID-19 граждан.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от коронавируса в связи с ростом числа заболевших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить