Меркель заявила о возможности новых ограничений в ФРГ из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от COVID-19 в связи с ростом заболевших коронавирусом.

Об этом она сказала на ежегодной большой летней пресс-конференции.

«Уже сейчас можно, и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это, уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры», — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер добавила, что в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом. Связано это со штаммом «дельта».

Ранее Меркель заявила, что Германии не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.