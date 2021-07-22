Меркель заявила о возможности новых ограничений в ФРГ из-за COVID-19

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от COVID-19 в связи с ростом заболевших коронавирусом.
Меркель заявила о возможности новых ограничений в ФРГ из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом она сказала на ежегодной большой летней пресс-конференции.

«Уже сейчас можно, и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это, уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры», — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер добавила, что в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом. Связано это со штаммом «дельта».

Ранее Меркель заявила, что Германии не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.

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