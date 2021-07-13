Меркель: в Германии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

В Германии не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, в этом нет необходимости, поскольку население страны и так демонстрирует высокую готовность прививаться.

«У нас нет намерения идти этим путём, который предложила Франция, мы говорили, что не будет обязательной вакцинации... Я думаю, что многие сделают прививку, так как доклад (Института Роберта Коха. — RT) показывал очень-очень высокую готовность к вакцинации», — утверждает канцлер ФРГ.

Европейский политик добавила, что через добровольную вакцинацию власти рассчитывают завоевать доверие людей.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы, самолёты и так далее будут пускать только прошедших вакцинацию от COVID-19, граждан с отрицательным ПЦР-тестом или тех, кто сможет подтвердить факт выздоровления после болезни.