В Германии рассмотрят введение ограничений для непривитых граждан

Короткая ссылка
Глава канцелярии федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун заявил, что в правительстве допускают возможность введения коронавирусных ограничений в стране для непривитых от COVID-19 граждан.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам чиновника, не привившимся от коронавируса могут запретить ходить в рестораны, кинотеатры или спортивные площадки из-за риска распространения пандемии. Он напомнил о доступности вакцинации в ФРГ и отметил, что прошедшие иммунизацию граждане будут обладать большей свободой действий.

«В случае высокого уровня инфицирования... не прошедшие вакцинацию люди должны будут минимизировать контакты с окружающими. Это также может означать, что... посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будут доступны для непривитых», — сказал он в интервью Bild am Sonntag.

Этот комментарий вызвал неоднозначную реакцию среди немецких политиков.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в стране уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от COVID-19 в связи с ростом заболевших коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить