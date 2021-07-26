В Германии рассмотрят введение ограничений для непривитых граждан

Глава канцелярии федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун заявил, что в правительстве допускают возможность введения коронавирусных ограничений в стране для непривитых от COVID-19 граждан.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам чиновника, не привившимся от коронавируса могут запретить ходить в рестораны, кинотеатры или спортивные площадки из-за риска распространения пандемии. Он напомнил о доступности вакцинации в ФРГ и отметил, что прошедшие иммунизацию граждане будут обладать большей свободой действий.

«В случае высокого уровня инфицирования... не прошедшие вакцинацию люди должны будут минимизировать контакты с окружающими. Это также может означать, что... посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будут доступны для непривитых», — сказал он в интервью Bild am Sonntag.

Этот комментарий вызвал неоднозначную реакцию среди немецких политиков.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в стране уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от COVID-19 в связи с ростом заболевших коронавирусом.