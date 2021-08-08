В США выявили более 100 тысяч случаев COVID-19
Об этом сообщает Associated Press.
Представители здравоохранения США опасаются, что количество инфицированных COVID-19 и случаи летальных исходов продолжат расти в случае, если не удастся нарастить темпы вакцинации.
На данный момент в Соединённых Штатах полный курс прививок от коронавируса прошли 50% американцев, более 70% населения вакцинированы по крайней мере одним компонентом препарата.
В субботу, 7 августа, в Мичигане начались протесты против вакцинации от COVID-19.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее опроверг обвинения США в адрес России в отношении призыва американцев не вакцинироваться от COVID-19.