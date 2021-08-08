В США выявили более 100 тысяч случаев COVID-19

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В субботу, 7 августа, на территории США было выявлено более 100 тысяч новых случаев коронавируса. Прирост числа инфицированных в стране объясняют высокой степенью заразности «дельта»-штамма COVID-19 и низкими показателями вакцинации в южной части государства.

Об этом сообщает Associated Press.

Представители здравоохранения США опасаются, что количество инфицированных COVID-19 и случаи летальных исходов продолжат расти в случае, если не удастся нарастить темпы вакцинации.

На данный момент в Соединённых Штатах полный курс прививок от коронавируса прошли 50% американцев, более 70% населения вакцинированы по крайней мере одним компонентом препарата. 

В субботу, 7 августа, в Мичигане начались протесты против вакцинации от COVID-19.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее опроверг обвинения США в адрес России в отношении призыва американцев не вакцинироваться от COVID-19.

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