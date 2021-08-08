В Чехии призвали направить санкции ЕС против властей Белоруссии, а не её граждан

Санкционные меры Евросоюза должны быть направлены против властей Белоруссии, а не граждан этой страны, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Об этом он сказал в интервью газете Právo. Перевод публикации приводит ТАСС.

«Белорусский (политический. — RT) режим должен был бы ощутить (последствия. — RT) санкций. Они должны быть направлены против режима, а не людей», — утверждает представитель внешнеполитического ведомства республики.

Он добавил, что сейчас в ЕС обсуждают пятый пакет санкций. По мнению Кулганека, ограничительные меры могли бы быть введены против представителей властей Белоруссии, ответственных за миграционный кризис на границе с Литвой и причастных к истории со спортсменкой Кристиной Тимановской.

Чиновник также отметил, что следует с осторожностью относиться к предложениям ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии в страны ЕС.

В понедельник, 2 августа, в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу также и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.

Ранее Тимановская сообщила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёстких слов в адрес спортивного руководства Белоруссии.

ЕС созвал на экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией, мероприятие должно пройти 18 августа.