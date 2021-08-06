ТАСС: ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации с мигрантами

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Евросоюз созвал на экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией, мероприятие должно пройти 18 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС: ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации с мигрантами
  • Reuters

«Совет ЕС по внутренним делам проведёт 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС (через Средиземное море. — RT)», — сказал собеседник.

Ранее в МВД Литвы заявили, что через два года планируют закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией.

Забор будет строиться в кредит, вопрос о финансировании из Евросоюза пока открыт, отметила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

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