ТАСС: ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации с мигрантами
- Reuters
«Совет ЕС по внутренним делам проведёт 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС (через Средиземное море. — RT)», — сказал собеседник.
Ранее в МВД Литвы заявили, что через два года планируют закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией.
Забор будет строиться в кредит, вопрос о финансировании из Евросоюза пока открыт, отметила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.