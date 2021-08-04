Литва планирует строить забор на границе с Белоруссией в кредит

Забор на границе Литвы и Белоруссии будет строиться в кредит, вопрос о финансировании из Евросоюза пока открыт, сообщила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Говоря о средствах, сейчас это будут средства, которые будут выделены из средств госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, то есть бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства», — цитирует её Интерфакс.

Шимоните считает, что страны, охраняющие границы ЕС, могут поднимать вопрос финансирования ограждения, потому что риск не является «специфически литовским».

Агентство уточняет, что служба охраны границы предлагает возвести сетчатую стену, высота которой составит 4 м, а длина — 508 км. Затраты на неё могут превысить €150 млн.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа попросил у Евросоюза дополнительные человеческие и финансовые ресурсы для сдерживания миграции.

В Еврокомиссии заявили, что в ЕС «неоднократно отвергали такое использование мигрантов» Белоруссией. Брюссель рассмотрит возможность введения санкций против тех белорусских лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис в Литве.

При этом в Минске назвали бездоказательными обвинения в адрес Белоруссии.