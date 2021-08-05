Литва построит заграждение на границе с Белоруссией за два года

Начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас заявил, что литовская сторона за два года планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией.

«Весь участок границы, на котором планируется построить заграждение, протяжённостью 508 км физическим барьером мы закроем в течение примерно двух лет», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что стоимость работ составит €152 млн.

Заграждение будет представлять собой четырёхметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута проволока с острыми лезвиями.

Также перед заграждением будет установлена дополнительная линия из этой колючей проволоки.

Ранее сообщалось, что в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.

Также министр обороны Литвы Арунас Анушаускас заявил, что литовские военнослужащие вместе с пограничниками уже патрулируют границу страны. При этом, по его словам, военных, направленных в помощь погранохране, на границе уже не меньше, чем пограничников.