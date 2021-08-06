Глава ВОЗ предупредил о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал Гебрейесус.
Он напомнил, что число подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 превысило 200 млн — распространение пандемии увеличивается за счёт социальных контактов, непоследовательных мер в сфере здравоохранения и неравноправной вакцинации.
Гендиректор ВОЗ раскритиковал сложившуюся ситуацию, в которой медики в малообеспеченных странах «не получают вакцину», тогда как в других государствах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьёзно заболеть.
Исходя из данных Университета Джонса Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило отметку 200 млн. Всего от вызываемых коронавирусом осложнений скончались 4 252 958 человек.
Также Гебрейесус заявил о необходимости введения временного моратория на дополнительные прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.