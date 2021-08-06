Глава ВОЗ предупредил о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19

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Достижения человечества в борьбе с коронавирусом «подвергаются эрозии» из-за вступления в период реальной опасности, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ предупредил о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что число подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 превысило 200 млн — распространение пандемии увеличивается за счёт социальных контактов, непоследовательных мер в сфере здравоохранения и неравноправной вакцинации. 

Гендиректор ВОЗ раскритиковал сложившуюся ситуацию, в которой медики в малообеспеченных странах «не получают вакцину», тогда как в других государствах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьёзно заболеть.

Исходя из данных Университета Джонса Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило отметку 200 млн. Всего от вызываемых коронавирусом осложнений скончались 4 252 958 человек.

Также Гебрейесус заявил о необходимости введения временного моратория на дополнительные прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

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