ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом в мире находятся под угрозой

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с коронавирусной инфекцией в мире оказались под угрозой.
ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом в мире находятся под угрозой
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», — цитирует его ТАСС.

Как отметил глава ВОЗ, росту масштабов заболевания и смертности способствовало увеличение мобильности и контактов, а также ненадлежащее применение мер в сфере здравоохранения и социальных мер.

«То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку», — заключил он.

Ранее академик РАН Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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