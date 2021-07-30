Врач дал рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалёв дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.
Врач дал рекомендации по вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Сначала нужно понять, чего вы боитесь больше, ковида или вакцинации, находиться под ИВЛ или просто привиться современным препаратом. Нужно это взвесить, оценить совместно с вашим лечащим врачом заболевание. Противопоказаний немного», — заявил он в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, одним из противопоказаний являются тяжёлые аллергические состояния.

Как добавил Ковалёв, цель медотвода — обезопасить человека от излишней активации иммунной системы.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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