В Турции намерены в ближайшее время начать производство вакцины «Спутник V»

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Турция планирует в ближайшие несколько месяцев начать производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил вице-премьер России Александр Новак.
В Турции намерены в ближайшее время начать производство вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим

Как сообщает Интерфакс, Новак указал, что в Москве видят перспективы усиления сотрудничества с Турцией в сфере фармацевтики.

Вице-премьер отметил также необходимость возвращения к созданию в республике производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий.

На прошлой неделе замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил о намерениях Узбекистана запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В июне сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в запуске производства «Спутника V» в Сербии.

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