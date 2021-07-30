В Турции намерены в ближайшее время начать производство вакцины «Спутник V»

Турция планирует в ближайшие несколько месяцев начать производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил вице-премьер России Александр Новак.

Как сообщает Интерфакс, Новак указал, что в Москве видят перспективы усиления сотрудничества с Турцией в сфере фармацевтики.

Вице-премьер отметил также необходимость возвращения к созданию в республике производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий.

На прошлой неделе замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил о намерениях Узбекистана запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В июне сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в запуске производства «Спутника V» в Сербии.