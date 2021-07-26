Узбекистан намерен в ближайшее время запустить выпуск «Спутника V»

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В Узбекистане в ближайшее время планируют запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
Узбекистан намерен в ближайшее время запустить выпуск «Спутника V»
  • РИА Новости

В государствах Содружества (СНГ. — RT) началось активное применение вакцины «Спутник V», которая зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии. — сказал он в интервью «Российской газете».

Нургалиев отметил, что в Белоруссии и Казахстане налажено производство «Спутника V», а в Узбекистане «планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время».

В июне сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в запуске производства «Спутника V» в Сербии.

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