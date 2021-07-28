Байден встретился с Тихановской в Белом доме

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Президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Байден встретился с Тихановской в Белом доме
  • Reuters

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека», — говорится в сообщении Байдена в Twitter.

Ранее встречу с Тихановской провели госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд.

Также с ней встретился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В апреле КГБ Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десяти человек в список лиц, причастных к терроризму. В отношении неё в республике возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой.

Белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил о получении отказа от Литвы в выдаче Тихановской.

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