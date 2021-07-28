Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека», — говорится в сообщении Байдена в Twitter.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Ранее встречу с Тихановской провели госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд.

Также с ней встретился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В апреле КГБ Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десяти человек в список лиц, причастных к терроризму. В отношении неё в республике возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой.

Белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил о получении отказа от Литвы в выдаче Тихановской.